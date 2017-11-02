Водитель легковушки погиб в результате ДТП на МКАД

Молодой человек 1991 года рождения на «Ровере» двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Притыцкого. «На 36-м километре МКАД, на пересечении с ул. Казимировской, он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем МАЗ», — сказала Юлия Гончарова.