Водитель легковушки погиб в результате ДТП на МКАД
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня столкнулись «Ровер» и МАЗ, погиб водитель легковушки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представить Следственного комитета Юлия Гончарова.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня столкнулись «Ровер» и МАЗ, погиб водитель легковушки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представить Следственного комитета Юлия Гончарова.
Молодой человек 1991 года рождения на «Ровере» двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Притыцкого. «На 36-м километре МКАД, на пересечении с ул. Казимировской, он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем МАЗ», — сказала Юлия Гончарова.
Водитель «Ровера» погиб. В обстоятельствах ДТП разбирается УСК по Минску. Следователи вместе со специалистами столичного управления Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия.