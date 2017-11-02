Водолазы нашли первую женщину из пятерых рыбаков, пропавших на озере в Челябинской области
Челябинск. 2 ноября.
Челябинск. 2 ноября.
Как рассказала агентству «Интерфакс-Урал»
По информации Э. Гариповой, водолазы приступили к работе утром: мобильная группа из Челябинска и группа Кыштымского спасательного отряда — всего восемь водолазов.
«Вчера и ночью обследовали акваторию и берег водохранилища. Сегодня с утра начались водолазные работы. По предварительным данным, всего пропали пять человек», — уточнила Э. Гарипова.
Она отметила, что двое мужчин — 1974 и 1975 г. р. смогли доплыть до берега, на одном из них был спасательный жилет. По предварительной информации, группа рыбаков приехала на Аргази из Челябинска.
«Они рассказали, что восемь лет назад на Аргазях утонули их товарищи и ежегодно они компанией ездили их поминать на это место», — рассказала представитель службы спасения.
Сообщение о происшествии поступило на телефон диспетчера в 15:10 (мск). По данным
«По предварительным данным, когда до берега оставалось около 100 метров, лодка не выдержала перегруза и волну. В воде оказалось семь человек. Вплавь до берега смогли добраться только двое, оба они с первой лодки. Судьба еще пятерых пока не известна», — пояснил сотрудник
Он уточнил, что всего пострадали семь человек, двое из них спаслись, еще пятерых ищут спасатели.
Навигационный период Челябинской области официально закрыт 15 октября, однако рыбаки все равно спустили лодки на воду. Кроме того, известно, что на некоторых пострадавших не было спасательных жилетов, отмечается в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, сотрудники Специализированной
В региональном ГУ МЧС в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
Все подробности происшедшего устанавливают следственные органы.