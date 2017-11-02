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08:10 (мск), источник: Интерфакс

Водолазы нашли первую женщину из пятерых рыбаков, пропавших на озере в Челябинской области

Челябинск. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Водолазы поисково-спасательной службы Челябинской области нашли тело погибшей женщины, одной из пятерых рыбаков, пропавших на Аргазинском водохранилище в среду.

Как рассказала агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь службы спасения Эльмира Гарипова, тело женщины прибыло к острову, она была в спасательном жилете.

По информации Э. Гариповой, водолазы приступили к работе утром: мобильная группа из Челябинска и группа Кыштымского спасательного отряда — всего восемь водолазов.

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«Вчера и ночью обследовали акваторию и берег водохранилища. Сегодня с утра начались водолазные работы. По предварительным данным, всего пропали пять человек», — уточнила Э. Гарипова.

Она отметила, что двое мужчин — 1974 и 1975 г. р. смогли доплыть до берега, на одном из них был спасательный жилет. По предварительной информации, группа рыбаков приехала на Аргази из Челябинска.

«Они рассказали, что восемь лет назад на Аргазях утонули их товарищи и ежегодно они компанией ездили их поминать на это место», — рассказала представитель службы спасения.

Сообщение о происшествии поступило на телефон диспетчера в 15:10 (мск). По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, лодка «казанка», в которой находились пять человек, перевернулась в 500 метрах от берега. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство. Находящиеся в нем двое рыбаков подняли на свой борт всех пятерых из перевернувшейся лодки и поплыли к берегу. Однако эта лодка тоже перевернулась, не выдержав перегруза.

«По предварительным данным, когда до берега оставалось около 100 метров, лодка не выдержала перегруза и волну. В воде оказалось семь человек. Вплавь до берега смогли добраться только двое, оба они с первой лодки. Судьба еще пятерых пока не известна», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что всего пострадали семь человек, двое из них спаслись, еще пятерых ищут спасатели.

Навигационный период Челябинской области официально закрыт 15 октября, однако рыбаки все равно спустили лодки на воду. Кроме того, известно, что на некоторых пострадавших не было спасательных жилетов, отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России и другие пожарно-спасательные подразделения. Задействованы специалисты психологической службы.

В региональном ГУ МЧС в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Все подробности происшедшего устанавливают следственные органы.

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