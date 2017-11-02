В Башкирии при поджоге автосервиса сгорел отечественный внедорожник

В ночь на 1 ноября, в Октябрьском на улице Северная неизвестные подожгли автосервис. Как рассказала супруга владельца автосервиса Гульназ Варина агентству «Башинформ», при изучении видеозаписей видно, как к зданию подходит мужчина и кидает в окно бутылку с зажигательной смесью.