В Башкирии при поджоге автосервиса сгорел отечественный внедорожник
Ночью неизвестный бросил в окно сервиса бутылку с зажигательной смесью.
Ночью неизвестный бросил в окно сервиса бутылку с зажигательной смесью.
В ночь на 1 ноября, в Октябрьском на улице Северная неизвестные подожгли автосервис. Как рассказала супруга владельца автосервиса Гульназ Варина агентству «Башинформ», при изучении видеозаписей видно, как к зданию подходит мужчина и кидает в окно бутылку с зажигательной смесью.
Здание автосервиса загорелось практически сразу, внутри находилось три автомобиля. Сотрудники успели спасти два из них — «ГАЗель» и «Ниву». Стоявший на подъемнике «УАЗ» полностью сгорел. К тому же в здании при пожаре обрушилась крыша.
Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.