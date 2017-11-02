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09:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии при поджоге автосервиса сгорел отечественный внедорожник

Ночью неизвестный бросил в окно сервиса бутылку с зажигательной смесью.

В ночь на 1 ноября, в Октябрьском на улице Северная неизвестные подожгли автосервис. Как рассказала супруга владельца автосервиса Гульназ Варина агентству «Башинформ», при изучении видеозаписей видно, как к зданию подходит мужчина и кидает в окно бутылку с зажигательной смесью.

Здание автосервиса загорелось практически сразу, внутри находилось три автомобиля. Сотрудники успели спасти два из них — «ГАЗель» и «Ниву». Стоявший на подъемнике «УАЗ» полностью сгорел. К тому же в здании при пожаре обрушилась крыша.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

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