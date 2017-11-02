Рассеянная хабаровчанка эвакуировала Сбербанк

2 ноября в Хабаровске после полудня по тревоге были эвакуированы посетители и работники торгового центра на площади имени Ленина.



Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудники охранной фирмы, работающие в здании, переполох произошёл из-за рассеянной клиентки филиала «Пушкинский» «Сбербанка». Женщина взяла талон в электронной очереди, и когда услышала по громкой связи свой номер, отправилась к сотруднику финансовой организации, оставив свою сумочку в кресле зала ожидания.

— Мы по инструкции вызвали МЧС и МВД и объявили эвакуацию, люди покинули здание организованно, никакой паники не наблюдалось, — отметил охранник Вадим. — Приехали специалисты-взрывотехники, обследовали сумку и всё закончилось. Чуть больше часа прошло, сейчас работа торгового центра возобновлена.