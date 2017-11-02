Рассеянная хабаровчанка эвакуировала Сбербанк
Работу торгового центра на площади Ленина пришлось приостановить
Работу торгового центра на площади Ленина пришлось приостановить
2 ноября в Хабаровске после полудня по тревоге были эвакуированы посетители и работники торгового центра на площади имени Ленина.
Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудники охранной фирмы, работающие в здании, переполох произошёл
— Мы по инструкции вызвали МЧС и МВД и объявили эвакуацию, люди покинули здание организованно, никакой паники не наблюдалось, — отметил охранник Вадим. — Приехали