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08:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Рассеянная хабаровчанка эвакуировала Сбербанк

Работу торгового центра на площади Ленина пришлось приостановить из-за забытой сумки.

Источник: Хабаровский край сегодня

2 ноября в Хабаровске после полудня по тревоге были эвакуированы посетители и работники торгового центра на площади имени Ленина.

Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудники охранной фирмы, работающие в здании, переполох произошёл из-за рассеянной клиентки филиала «Пушкинский» «Сбербанка». Женщина взяла талон в электронной очереди, и когда услышала по громкой связи свой номер, отправилась к сотруднику финансовой организации, оставив свою сумочку в кресле зала ожидания.
— Мы по инструкции вызвали МЧС и МВД и объявили эвакуацию, люди покинули здание организованно, никакой паники не наблюдалось, — отметил охранник Вадим. — Приехали специалисты-взрывотехники, обследовали сумку и всё закончилось. Чуть больше часа прошло, сейчас работа торгового центра возобновлена.

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