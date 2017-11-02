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08:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Шлагбаум отправил жителя Владивостока в больницу

Рано утром за медицинской помощью в больницу обратился житель Владивостока с травмой головы. Молодой человек пояснил, что пострадал от опустившегося шлагбаума, сообщает корреспондент «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По словам 25-летнего потерпевшего, все произошло возле одного из домов в Первомайском районе, когда он шел на работу. Молодой человек пояснил, что просто не заметил опускающийся шлагбаум, который ударил его по голове.

В результате случившегося врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также ушиб мягки тканей затылочной области. После оказания необходимой помощи горожанин отправился домой на амбулаторное лечение.

Игорь Бегунов.

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