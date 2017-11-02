Пожарные спасли четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА «УралПолит.Ru». Пожарные спасли шесть человек, в том числе четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА «УралПолит.Ru». Пожарные спасли шесть человек, в том числе четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле.
Поздно вечером в среду вспыхнул пожар в квартире 12-квартирного двухэтажного дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле.
«Пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице спасено 6 человек, из них 4 ребенка», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Возгорание тушили шесть сотрудников МЧС при двух единицах техники. Час спустя пожар ликвидировали.