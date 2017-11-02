Пожарные спасли четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле

Пожарные спасли четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА «УралПолит.Ru». Пожарные спасли шесть человек, в том числе четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле.