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09:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожарные спасли четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА «УралПолит.Ru». Пожарные спасли шесть человек, в том числе четырех детей из горящего дома в Нижнем Тагиле.

Поздно вечером в среду вспыхнул пожар в квартире 12-квартирного двухэтажного дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле.

«Пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице спасено 6 человек, из них 4 ребенка», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание тушили шесть сотрудников МЧС при двух единицах техники. Час спустя пожар ликвидировали.

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