Длинноволосый юноша пропал в Бердске
Полиция объявила в розыск 17-летнего Артемия Якобия, который 31 октября ушел из дома и не вернулся. Пропавший может передвигаться автостопом, отмечает ГУ МВД по Новосибирской области.
Полиция объявила в розыск 17-летнего Артемия Якобия, который 31 октября ушел из дома и не вернулся. Пропавший может передвигаться автостопом, отмечает ГУ МВД по Новосибирской области.
Поиском молодого человека занимается отдел МВД по Бердску. Несовершеннолетний Артемий Якобий 1999 года рождения «самовольно ушел из дома» во вторник, 31 октября, около 18.30 вечера. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, треугольное бледное лицо, прямые брови, карие глаза, прямые
Полиция подчеркивает, что пропавший может передвигаться автостопом. Знающих
Как правило, пропавшие подростки сами уходят из дома, и по истечении нескольких дней благополучно находятся. В апреле 17-летняя девочка поссорилась с матерью