Длинноволосый юноша пропал в Бердске

Источник: VN.ru

Поиском молодого человека занимается отдел МВД по Бердску. Несовершеннолетний Артемий Якобий 1999 года рождения «самовольно ушел из дома» во вторник, 31 октября, около 18.30 вечера. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, треугольное бледное лицо, прямые брови, карие глаза, прямые светло-русые волосы длиной до плеч. Юноша был одет в черный пуховик с капюшоном, серую толстовку, темно-серые джинсы, черные ботинки с высокими берцами.

Полиция подчеркивает, что пропавший может передвигаться автостопом. Знающих что-либо о местонахождения Артемия просят обратиться по телефонам в Бердске: (38341) 3−09−93, 3−00−23 или 8−953−887−79−11, а также по единому номеру вызова экстренных служб 112.