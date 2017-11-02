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08:39 (мск), источник: VN.ru

Длинноволосый юноша пропал в Бердске

Полиция объявила в розыск 17-летнего Артемия Якобия, который 31 октября ушел из дома и не вернулся. Пропавший может передвигаться автостопом, отмечает ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: VN.ru

Поиском молодого человека занимается отдел МВД по Бердску. Несовершеннолетний Артемий Якобий 1999 года рождения «самовольно ушел из дома» во вторник, 31 октября, около 18.30 вечера. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, треугольное бледное лицо, прямые брови, карие глаза, прямые светло-русые волосы длиной до плеч. Юноша был одет в черный пуховик с капюшоном, серую толстовку, темно-серые джинсы, черные ботинки с высокими берцами.

Полиция подчеркивает, что пропавший может передвигаться автостопом. Знающих что-либо о местонахождения Артемия просят обратиться по телефонам в Бердске: (38341) 3−09−93, 3−00−23 или 8−953−887−79−11, а также по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как правило, пропавшие подростки сами уходят из дома, и по истечении нескольких дней благополучно находятся. В апреле 17-летняя девочка поссорилась с матерью из-за двойки по истории и ушла из дома, переполошив весь в Новосибирск. Вскоре школьница благополучно нашлась.

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