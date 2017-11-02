Двое полицейских погибли, спасая утопающих на озере Аргази

На помощь им поспешили двое мужчин, рыбачивших неподалеку. Это были сотрудники отделения полиции «Карабашское», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал».

Они подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу. Однако из-за сильной волны и перегруза их судно тоже перевернулось. Это произошло в 100 метрах от берега. До суши вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой опрокинувшейся лодки.

«Сведения о судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили», — сообщили в пресс-службе ведомства.