Двое полицейских погибли, спасая утопающих на озере Аргази
Накануне на озере Аргази в Аргаяшском районе перевернулась лодка с пятью пассажирами.
Накануне на озере Аргази в Аргаяшском районе перевернулась лодка с пятью пассажирами.
На помощь им поспешили двое мужчин, рыбачивших неподалеку. Это были сотрудники отделения полиции «Карабашское», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал».
Они подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу. Однако
«Сведения о судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили», — сообщили в
Сейчас на месте ЧП проводится