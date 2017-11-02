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08:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Двое полицейских погибли, спасая утопающих на озере Аргази

Накануне на озере Аргази в Аргаяшском районе перевернулась лодка с пятью пассажирами.

На помощь им поспешили двое мужчин, рыбачивших неподалеку. Это были сотрудники отделения полиции «Карабашское», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал».

Они подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу. Однако из-за сильной волны и перегруза их судно тоже перевернулось. Это произошло в 100 метрах от берега. До суши вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой опрокинувшейся лодки.

«Сведения о судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте ЧП проводится поисково-спасательная операция, там же находится следственно-оперативная группа СК. Также в район, где ведутся спасательные работы, выехал начальник регионального Главка МВД Андрей Сергеев.

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