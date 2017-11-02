В Казани задержана начальник межрайонного отдела УФССП по РТ

Пристав проходит как подозреваемая по делу о превышении должностных полномочий. Накануне она была вызвана на допрос и задержана.

Напомним, Жанна Алпарова являлась одним из 12 фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Ее обвиняли в подстрекательстве к служебному подлогу и превышению должностных полномочий, а также, собственно, в превышении должностных полномочий.