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08:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Жителей Иркутской области предупредили об угрозе неустановленной инфекции

Живущему рядом с Байкалом населению запретят употреблять в пищу мясо нерп из-за произошедшей на днях массовой гибели животных.

Источник: Reuters

В прокуратуре Иркутской области прошло заседание экологического совета, участники которого обсудили произошедшее в регионе ЧП. Напомним, на побережье Байкала в разных районах было обнаружено более 130 погибших по неизвестной причине нерп. По предварительной версии животные могли погибнуть от голода или остановки сердца, однако специалисты не исключают и другие причины, в том числе неизвестную инфекцию.

— В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным распространением неустановленной инфекции, Службе ветеринарии Иркутской области поручено усилить меры по работе с населением, проживающим на побережье озера Байкал, о недопустимости использования в пищевых целях мяса и жира погибших животных, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Тем временем, управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело в регионе тренировочные учения по борьбе с особо опасными инфекциями. В ведомстве отметили, что в качестве «легенды» учений использовалось распространение сибирской язвы.

— Тренировка проходила в условиях, приближенных к реальным, с отработкой действий, алгоритма взаимодействия и схемы оповещения всех служб, обеспечивающих санитарную охрану территории Иркутской области. Выявленные в ходе учений замечания планируется обсудить на межведомственном совещании, — рассказали в Роспотребнадзоре.

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