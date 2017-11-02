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08:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подростки в Хабаровске разбили стекла в семи вагонах

Сумма ущерба составила порядка 230 тысяч рублей.

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

В дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от частной охраны вагонного депо, о том, что ими задержаны двое несовершеннолетних, которые разбили стекла в семи вагонах. Сумма ущерба составила порядка 230 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе беседы с 15 и 16-летними подростками инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте выяснили, что ребята являются учащимися одного из техникумов Хабаровска, проживают в неполных семьях. Один из них состоит на профилактическом учете за совершение имущественного преступления. Стекла в вагонах разбили, для того чтобы проникнуть внутрь и просто посмотреть.

В отношении 16-летнего хабаровчанина составлен протокол об административном правонарушении. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

В настоящее время дознавателями Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм».

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