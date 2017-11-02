Посетителей ТЦ «Бачурин» во Владивостоке эвакуировали из-за угрозы заминирования
В здание до сих пор никого не пускают (ФОТО).
В здание до сих пор никого не пускают (ФОТО).
Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.
Посетители и сотрудники торгового центра «Бачурин» во Владивостоке эвакуированы
В здание торгового центра до сих пор никого не пускают, на месте работают все экстренные службы города — МЧС, скорая и полиция. Специалисты обследуют помещения. Люди в ожидании снятия тревоги стоят недалеко от входа в комплекс.