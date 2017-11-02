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08:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Посетителей ТЦ «Бачурин» во Владивостоке эвакуировали из-за угрозы заминирования

В здание до сих пор никого не пускают (ФОТО).

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Посетители и сотрудники торгового центра «Бачурин» во Владивостоке эвакуированы из-за поступившего сообщения о заминировании здания. Людей начали экстренно выводить из помещений комплекса около 14.50 в четверг, 2 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

В здание торгового центра до сих пор никого не пускают, на месте работают все экстренные службы города — МЧС, скорая и полиция. Специалисты обследуют помещения. Люди в ожидании снятия тревоги стоят недалеко от входа в комплекс.

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