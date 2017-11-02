Поиски бесследно исчезнувшего мужчины завершены в Приморье
Завершена активная фаза поисков пропавшего в Анучинском районе мужчины, об этом «Deita. ru» сообщили в
Завершена активная фаза поисков пропавшего в Анучинском районе мужчины, об этом «Deita. ru» сообщили в
Пять дней длились безрезультатные поиски. На лесную тропу спасатели вышли 28 октября, и за пять дней, до 1 ноября, им удалось осмотреть около 30 квадратных километров лесных территорий. «Осмотрены оба берега Кресковского ключа, склоны высоты 415.0, высоты 391.0 и 531.1. Однако поисковые работы результатов не дали», — рассказали в
Вчера, 1 ноября, 16 часов 50 минут поисковая группа вернулась к месту постоянной дислокации в город
Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что 27 октября в МЧС поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения, который 3 октября ушёл в лесной массив в районе села Анучино. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.
Екатерина Лапкина.