Поиски бесследно исчезнувшего мужчины завершены в Приморье

Пять дней длились безрезультатные поиски. На лесную тропу спасатели вышли 28 октября, и за пять дней, до 1 ноября, им удалось осмотреть около 30 квадратных километров лесных территорий. «Осмотрены оба берега Кресковского ключа, склоны высоты 415.0, высоты 391.0 и 531.1. Однако поисковые работы результатов не дали», — рассказали в пресс-службе МЧС.