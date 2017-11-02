В селе Паланка района Штефан-Водэ обнаружили свиную чуму

Власти и представители Национального агентства продовольственной безопасности предпринимают меры по предупреждению распространения заболевания.



«Было подозрение на африканскую свиную чуму. Немедленно уничтожили туши, провели дезинфекцию трех очагов в фермерских хозяйствах. Источником инфекции могли стать дикие кабаны», — сказал замдиректора ANSA Всеволод Стамати.



В конце сентября очаг свиной чумы обнаружили в селе Мошана Дондюшанского района. Село находится в 15 километрах от границы с Украиной, где из-за свиной чумы в нескольких регионах объявлен карантин.