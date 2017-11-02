Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
09:51 (мск), источник: Publika.md

В селе Паланка района Штефан-Водэ обнаружили свиную чуму

Новый очаг свиной чумы обнаружили на юге страны. В селе Паланка района Штефан- Водэ вирус нашли в трех хозяйствах.

Источник: Publika.md

Власти и представители Национального агентства продовольственной безопасности предпринимают меры по предупреждению распространения заболевания.

«Было подозрение на африканскую свиную чуму. Немедленно уничтожили туши, провели дезинфекцию трех очагов в фермерских хозяйствах. Источником инфекции могли стать дикие кабаны», — сказал замдиректора ANSA Всеволод Стамати.

В конце сентября очаг свиной чумы обнаружили в селе Мошана Дондюшанского района. Село находится в 15 километрах от границы с Украиной, где из-за свиной чумы в нескольких регионах объявлен карантин.

Кроме того, очаги свиной чумы зафиксировали в Сорокском и Единецком районах, их удалось быстро локализовать. Специалисты говорят, что вирусом заражаются домашние и дикие свиньи, человеку он не опасен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь