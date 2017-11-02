В селе Паланка района Штефан-Водэ обнаружили свиную чуму
Новый очаг свиной чумы обнаружили на юге страны. В селе Паланка района Штефан- Водэ вирус нашли в трех хозяйствах.
Новый очаг свиной чумы обнаружили на юге страны. В селе Паланка района Штефан- Водэ вирус нашли в трех хозяйствах.
Власти и представители Национального агентства продовольственной безопасности предпринимают меры по предупреждению распространения заболевания.
«Было подозрение на африканскую свиную чуму. Немедленно уничтожили туши, провели дезинфекцию трех очагов в фермерских хозяйствах. Источником инфекции могли стать дикие кабаны», — сказал замдиректора ANSA Всеволод Стамати.
В конце сентября очаг свиной чумы обнаружили в селе Мошана Дондюшанского района. Село находится в 15 километрах от границы с Украиной, где
Кроме того, очаги свиной чумы зафиксировали в Сорокском и Единецком районах, их удалось быстро локализовать. Специалисты говорят, что вирусом заражаются домашние и дикие свиньи, человеку он не опасен.