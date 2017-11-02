По факту ЧП на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело
По факту гибели людей на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело. Сейчас на водохранилище силами МЧС осуществляется осмотр береговой линии и водной глади.
По факту гибели людей на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело. Сейчас на водохранилище силами МЧС осуществляется осмотр береговой линии и водной глади.
На месте происшествия работает
На данный момент
Известно, что компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 ноября рыбачившие на водохранилище полицейские стали свидетелями того, как лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Правоохранители отправились спасать людей, однако