По факту ЧП на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, найдена женщина из компании, ее тело прибило к берегу. Сейчас на месте от Поисково-спасательной службы Челябинской области работают две водолазные группы.

Известно, что компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.