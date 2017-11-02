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13:14 (мск), источник: Nakanune.ru

По факту ЧП на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело

По факту гибели людей на Аргазинском водохранилище СК возбудил уголовное дело. Сейчас на водохранилище силами МЧС осуществляется осмотр береговой линии и водной глади.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, найдена женщина из компании, ее тело прибило к берегу. Сейчас на месте от Поисково-спасательной службы Челябинской области работают две водолазные группы.

Известно, что компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 ноября рыбачившие на водохранилище полицейские стали свидетелями того, как лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Правоохранители отправились спасать людей, однако из-за сильной волны их лодка со спасенными также перевернулась. До берега вплавь добрались лишь двое из компании. Сейчас спасатели продолжают поиск четверых.

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