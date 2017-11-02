ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий на газопроводах в Крыму

Источник: РИА Новости

Расследование ведется по части 1 статьи 281 УК (диверсия).

На этой неделе в Крыму были повреждены два газопровода среднего давления — под Алуштой и недалеко от села Запрудное. Прорабатывается версия подрыва одного из них. Из-за этих инцидентов оказалось нарушено газоснабжение ряда населенных пунктов.

Восстановительные работы на газопроводах завершили еще накануне, но подача газа потребителям в селах на Южном берегу Крыма начнется только сегодня.

В «Крымэнерго» также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма.