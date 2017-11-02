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09:56 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий на газопроводах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Из-за повреждений газопроводов и ЛЭП в Крыму возбудили три уголовных дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: РИА Новости

Расследование ведется по части 1 статьи 281 УК (диверсия).

На этой неделе в Крыму были повреждены два газопровода среднего давления — под Алуштой и недалеко от села Запрудное. Прорабатывается версия подрыва одного из них. Из-за этих инцидентов оказалось нарушено газоснабжение ряда населенных пунктов.

Восстановительные работы на газопроводах завершили еще накануне, но подача газа потребителям в селах на Южном берегу Крыма начнется только сегодня.

В «Крымэнерго» также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма.

После произошедшего усилили меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе, а также складов с вооружением Черноморского флота.

В Крыму произошла уже вторая за сутки авария на газопроводе
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
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