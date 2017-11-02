ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий на газопроводах в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости, Максим Грознов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости, Максим Грознов.
Расследование ведется по части 1 статьи 281 УК (диверсия).
На этой неделе в Крыму были повреждены два газопровода среднего давления — под Алуштой и недалеко от села Запрудное. Прорабатывается версия подрыва одного из них.
Восстановительные работы на газопроводах завершили еще накануне, но подача газа потребителям в селах на Южном берегу Крыма начнется только сегодня.
В «Крымэнерго» также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма.
После произошедшего усилили меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе, а также складов с вооружением Черноморского флота.