Водитель BMW, сбивший дорожного рабочего в Омске, отправится в колонию

2 июня ночью мужчина на улице Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый» сбил двух дорожных рабочих, которые наносили разметку. При этом рабочие были в светоотражающих жилетах, а на месте были установлены предупреждающие дорожные знаки. В результате 21-летний рабочий был госпитализирован, а 24-летний — скончался на месте.

После этого с места ДТП водитель уехал, но уже следующим утром совершивший наезд автомобиль BMW Х5 был обнаружен в одном из дворов по улице Волгоградской с вмятиной на капоте и следами крови. Через несколько часов задержали и водителя — как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, он был обнаружен пьяным в бане на Бульваре Зеленом. При этом ранее мужчина утверждал, что перед происшествием алкоголь он не употреблял. Он также пояснял, что наезд допустил из-за разговора по телефону, на который отвлекся.