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09:59 (мск), источник: СуперОмск

Водитель BMW, сбивший дорожного рабочего в Омске, отправится в колонию

Кировский райсуд вынес приговор 34-летнему омичу, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

2 июня ночью мужчина на улице Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый» сбил двух дорожных рабочих, которые наносили разметку. При этом рабочие были в светоотражающих жилетах, а на месте были установлены предупреждающие дорожные знаки. В результате 21-летний рабочий был госпитализирован, а 24-летний — скончался на месте.

После этого с места ДТП водитель уехал, но уже следующим утром совершивший наезд автомобиль BMW Х5 был обнаружен в одном из дворов по улице Волгоградской с вмятиной на капоте и следами крови. Через несколько часов задержали и водителя — как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, он был обнаружен пьяным в бане на Бульваре Зеленом. При этом ранее мужчина утверждал, что перед происшествием алкоголь он не употреблял. Он также пояснял, что наезд допустил из-за разговора по телефону, на который отвлекся.

Впоследствии мужчина частично признал вину, но возмещать ущерб не стал.

В результате по решению суда водитель был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения, на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, а также обязан выплатить родственникам погибшего дорожника 3 млн рублей.

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