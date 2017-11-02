Водитель BMW, сбивший дорожного рабочего в Омске, отправится в колонию
Кировский райсуд вынес приговор 34-летнему омичу, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Кировский райсуд вынес приговор 34-летнему омичу, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
2 июня ночью мужчина на улице Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый» сбил двух дорожных рабочих, которые наносили разметку. При этом рабочие были в светоотражающих жилетах, а на месте были установлены предупреждающие дорожные знаки. В результате 21-летний рабочий был госпитализирован, а 24-летний — скончался на месте.
После этого с места ДТП водитель уехал, но уже следующим утром совершивший наезд автомобиль BMW Х5 был обнаружен в одном из дворов по улице Волгоградской с вмятиной на капоте и следами крови. Через несколько часов задержали и водителя — как сообщает
Впоследствии мужчина частично признал вину, но возмещать ущерб не стал.
В результате по решению суда водитель был приговорен к 3,5 годам