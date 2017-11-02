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10:29 (мск), источник: ivbg.ru

Четверо неизвестных похитили фуру с 20 тоннами мяса в Петербурге

При этом водителя фуры и экспедитора, представляющего компанию, похитили и вывезли в Кировский район Ленобласти, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Источник: РИА "Новости"

О происшествии стало известно сегодня, 2 ноября 2017 года. 1 ноября около 13:00 на базу, расположенную на проспекте Непокоренных, 63, прибыла фура с 20 тоннами замороженного мяса. 51-летний водитель и 26-летний экспедитор компании ООО «ТД ЛидерГрупп», которой принадлежит груз, вышли из машины возле склада № 40, где на них напали четверо неизвестных. Мужчин оглушили ударами по голове, связали пластиковыми хомутами и вывезли в лес Кировского района Ленобласти на «Мерседесе».

Потерпевшим удалось добраться до больницы в Шлиссельбурге, где им оказали необходимую помощь. Вернувшись на базу, мужчины обнаружили пропажу мяса.

В настоящий момент ведутся следственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На территории базы установлены камеры — записи изъяты и в данное время устанавливается размер нанесенного ущерба.

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