Четверо неизвестных похитили фуру с 20 тоннами мяса в Петербурге
При этом водителя фуры и экспедитора, представляющего компанию, похитили и вывезли в Кировский район Ленобласти, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
При этом водителя фуры и экспедитора, представляющего компанию, похитили и вывезли в Кировский район Ленобласти, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
О происшествии стало известно сегодня, 2 ноября 2017 года. 1 ноября около 13:00 на базу, расположенную на проспекте Непокоренных, 63, прибыла фура с 20 тоннами замороженного мяса. 51-летний водитель и 26-летний экспедитор компании ООО «ТД ЛидерГрупп», которой принадлежит груз, вышли из машины возле склада № 40, где на них напали четверо неизвестных. Мужчин оглушили ударами по голове, связали пластиковыми хомутами и вывезли в лес Кировского района Ленобласти на «Мерседесе».
Потерпевшим удалось добраться до больницы в Шлиссельбурге, где им оказали необходимую помощь. Вернувшись на базу, мужчины обнаружили пропажу мяса.
В настоящий момент ведутся следственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На территории базы установлены камеры — записи изъяты и в данное время устанавливается размер нанесенного ущерба.