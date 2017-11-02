Четверо неизвестных похитили фуру с 20 тоннами мяса в Петербурге

О происшествии стало известно сегодня, 2 ноября 2017 года. 1 ноября около 13:00 на базу, расположенную на проспекте Непокоренных, 63, прибыла фура с 20 тоннами замороженного мяса. 51-летний водитель и 26-летний экспедитор компании ООО «ТД ЛидерГрупп», которой принадлежит груз, вышли из машины возле склада № 40, где на них напали четверо неизвестных. Мужчин оглушили ударами по голове, связали пластиковыми хомутами и вывезли в лес Кировского района Ленобласти на «Мерседесе».