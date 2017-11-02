Ford сбил двух пешеходов на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 1 ноября
Ford сбил двух пешеходов на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
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Ford сбил двух пешеходов на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 15:00 на пр. Гагарина, 228 в Приокском районе. Согласно информации, 49-летний водитель автомобиля Ford при повороте налево на перекрёстке совершил наезд на двух женщин. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщины 1968 и 1992 года рождения получили ушибы.