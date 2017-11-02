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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавших на водохранилище челябинцев ищут беспилотники

Спасатели ждут прибытия вертолета из Сибири.

На Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район) усилена межведомственная группировка по поиску четырех человек, пропавших 1 ноября. В операции задействованы беспилотные летательные аппараты, приступили к работе 4 водолазные группы, решается вопрос о дополнительном привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, рассказали «Уралинформбюро» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего на ликвидацию последствий ЧП привлечено 118 человек, включая полицейских и волонтеров, 37 единиц техники и 9 плавательных средств. На месте работают глава района Исрафиль Валишин и психологи.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», лодка с пятью челябинцами, поминавшими утонувших несколько лет назад друзей, перевернулась примерно в 500 метрах от берега. На крики пострадавших подоспела другая лодка, в которой находилось два человека. Они взяли людей себе на борт, но из-за перегруза плавательное средство наполнилось водой и затонуло. Добраться до земли смогли только двое, сегодня утром к берегу прибило тело женщины, находившейся на лодке.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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