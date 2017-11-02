Пропавших на водохранилище челябинцев ищут беспилотники
Спасатели ждут прибытия вертолета из Сибири.
Спасатели ждут прибытия вертолета из Сибири.
На Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район) усилена межведомственная группировка по поиску четырех человек, пропавших 1 ноября. В операции задействованы беспилотные летательные аппараты, приступили к работе 4 водолазные группы, решается вопрос о дополнительном привлечении вертолета МИ-8 Красноярского
Всего на ликвидацию последствий ЧП привлечено 118 человек, включая полицейских и волонтеров, 37 единиц техники и 9 плавательных средств. На месте работают глава района Исрафиль Валишин и психологи.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», лодка с пятью челябинцами, поминавшими утонувших несколько лет назад друзей, перевернулась примерно в 500 метрах от берега. На крики пострадавших подоспела другая лодка, в которой находилось два человека. Они взяли людей себе на борт, но
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».