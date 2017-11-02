Пропавших на водохранилище челябинцев ищут беспилотники

На Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район) усилена межведомственная группировка по поиску четырех человек, пропавших 1 ноября. В операции задействованы беспилотные летательные аппараты, приступили к работе 4 водолазные группы, решается вопрос о дополнительном привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, рассказали «Уралинформбюро» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего на ликвидацию последствий ЧП привлечено 118 человек, включая полицейских и волонтеров, 37 единиц техники и 9 плавательных средств. На месте работают глава района Исрафиль Валишин и психологи.