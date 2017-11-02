Иномарка протаранила трамвайную остановку в Магнитогорске
Один человек госпитализирован.
Один человек госпитализирован.
Иномарка влетела в трамвай в Магнитогорске, травмировав пешехода, сообщила «АиФ-Челябинск» старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Магнитогорску Нонна Аверичева.
ДТП произошло днём 1 ноября на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина. 24-летний водитель Toyota Avensis при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Nissan Bluebird, следующему во встречном направлении прямо. В результате столкновения двух легковушек 35-летний водитель на Nissan вылетел на трамвайную остановку. Деформировав три пролёта ограждения, машина врезалась в стоящий трамвай и пешехода.
«В результате
Отметим, за прошедшие сутки на территории Магнитогорска зарегистрировано 17 ДТП.
Напомним, в Челябинске ночью 1 ноября на пешехода наехала машина скорой помощи.