Иномарка протаранила трамвайную остановку в Магнитогорске

ДТП произошло днём 1 ноября на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина. 24-летний водитель Toyota Avensis при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Nissan Bluebird, следующему во встречном направлении прямо. В результате столкновения двух легковушек 35-летний водитель на Nissan вылетел на трамвайную остановку. Деформировав три пролёта ограждения, машина врезалась в стоящий трамвай и пешехода.