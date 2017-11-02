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09:52 (мск), источник: Om1.ru

Экс-ректора омского СибАДИ Кирничного обвинили в присвоении премий подчинённых на 4,7 миллиона

По версии следствия, руководитель вуза в течение пяти лет забирал у работников стимулирующие выплаты.

Сегодня, 2 ноября, в Первомайский районный суд поступило уголовное дело 43-летнего Владимира Кирничного — бывшего ректора Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Ранее уже сообщалось, что Кирничного подозревают в растрате. Но сегодня прокуратура Омской области подробно изложила, в чём его обвиняют.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — По мнению следствия, в период с июля 2011 года по июль 2016 года данный гражданин, занимая вышеуказанную должность, принуждал подчинённых ему сотрудников к обязательному ежемесячному возврату денежных средств, начисленных им в качестве стимулирующих доплат в составе основной заработной платы.

Кирничному предъявили обвинение в хищении 4,7 миллионов рублей. Следствие квалифицировало это как присвоение в особо крупном размере.

Уголовное дело бывшего ректора расследовали в УФСБ. На время следствия Кирничного посадили под арест, чтобы он не смог оказывать давление на подчинённых.

Свою вину доктор экономических наук Кирничный не признаёт.

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