Задержаны «черные коллекторы», угрожавшие петербуржцу расправой

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», 1 ноября в Северной столице полицией были допрошены 8 мужчин (старшему — 44 года, младшему — 22 года), почти все — россияне, жители Петербурга, кроме одного из фигурантов, уроженца Закавказья.

По данным следствия, участники группы создали коллекторское агентство и.

занимались взысканием просроченной задолженности по кредитам. Их деятельность никак не была оформлена (с 1 января текущего года в России существует реестр коллекторских контор, и только входящие в этот перечень фирмы могут работать), ходя подельники и имели офис на Приморском проспекте, 4.

В деле пока один эпизод: выбиватели долгов подозреваются в том, что в течение двух лет, с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го, отправляли SMS местному жителю, угрожая расправой ему и его близким. Причем должником являлся не сам потерпевший, а близкая ему женщина, местонахождение которой требовали назвать злоумышленники.