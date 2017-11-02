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10:21 (мск), источник: Фонтанка

Задержаны «черные коллекторы», угрожавшие петербуржцу расправой

В Петербурге пресечена работа незаконно созданного коллекторского агентства. Задержаны 8 человек, в деятельности которых полиция увидела вымогательство по предварительному сговору.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», 1 ноября в Северной столице полицией были допрошены 8 мужчин (старшему — 44 года, младшему — 22 года), почти все — россияне, жители Петербурга, кроме одного из фигурантов, уроженца Закавказья.

По данным следствия, участники группы создали коллекторское агентство и.

занимались взысканием просроченной задолженности по кредитам. Их деятельность никак не была оформлена (с 1 января текущего года в России существует реестр коллекторских контор, и только входящие в этот перечень фирмы могут работать), ходя подельники и имели офис на Приморском проспекте, 4.

В деле пока один эпизод: выбиватели долгов подозреваются в том, что в течение двух лет, с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го, отправляли SMS местному жителю, угрожая расправой ему и его близким. Причем должником являлся не сам потерпевший, а близкая ему женщина, местонахождение которой требовали назвать злоумышленники.

Следствие, впрочем, полагает, что данный эпизод — не единственный в деятельности коллекторов. В офисе злоумышленников провели обыск, изъяли десяток ноутбуков, серверы с клиентскими базами, мобильные телефоны и 42 пакета с SIM-картами. По итогам этих оперативных мероприятий один из злоумышленников задержан, остальным мера пресечения не избиралась. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

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