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10:08 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе электричка насмерть сбила девушку в наушниках

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. На железнодорожной станции «Молодежная» в крымской столице электропоезд, следовавший по маршруту «Симферополь-Джанкой», насмерть сбил девушку.

Об этом сообщает Крымское ЛУ МВД России на транспорте. Сигнал о происшествии поступил от машиниста поезда.

«Как рассказал машинист электропоезда, девушка в наушниках переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинистом было применено экстренное торможение. Однако предотвратить трагедии не удалось. Сотрудниками транспортной полиции установлена личность погибшей. Ею оказалась 28-летняя жительница г. Симферополь», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется поиск свидетелей.

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