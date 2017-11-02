В Симферополе электричка насмерть сбила девушку в наушниках

Об этом сообщает Крымское ЛУ МВД России на транспорте. Сигнал о происшествии поступил от машиниста поезда.

«Как рассказал машинист электропоезда, девушка в наушниках переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинистом было применено экстренное торможение. Однако предотвратить трагедии не удалось. Сотрудниками транспортной полиции установлена личность погибшей. Ею оказалась 28-летняя жительница г. Симферополь», — сообщили в ведомстве.