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10:28 (мск), источник: dostup1.ru

Volkswagen улетел в кювет и встал на крышу под Чебаркулем

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

В Чебаркульском районе (Челябинская область) иномарка улетела в кювет и опрокинулась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, авария произошла на трассе Чебаркуль — Архангельское.

«Водитель Volkswagen 1974 года рождения, управляя автомобилем в условиях гололеда, выехала на правую по ходу движения обочину, съехала в кювет и опрокинулась», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и ее пассажирка 1953 года рождения получили телесные повреждения, обе госпитализированы.

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