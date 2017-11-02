Volkswagen улетел в кювет и встал на крышу под Чебаркулем
В
В
В Чебаркульском районе (Челябинская область) иномарка улетела в кювет и опрокинулась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, авария произошла на трассе Чебаркуль — Архангельское.
«Водитель Volkswagen 1974 года рождения, управляя автомобилем в условиях гололеда, выехала на правую по ходу движения обочину, съехала в кювет и опрокинулась», — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и ее пассажирка 1953 года рождения получили телесные повреждения, обе госпитализированы.