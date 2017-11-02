Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших на озере Аргази

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 1 ноября в результате опрокидывания двух лодок погибло пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Еще двум удалось спастись.

Несмотря на официальное закрытие сезона и плохие погодные условия, погибшие и пострадавшие вышли на воду без спасательных жилетов. На водоеме была сильная волна, лодка с людьми перевернулась. На помощь им отправилось второе плавательное средство, в котором находилось два человека. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились в сторону берега. В 100 метрах от берега вторая лодка не выдержала перегруз и волну и перевернулась. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до спасительной земли.