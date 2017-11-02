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10:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших на озере Аргази

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших на озере Аргази в Аргаяшском районе.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 1 ноября в результате опрокидывания двух лодок погибло пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Еще двум удалось спастись.

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Губернатор Борис Дубровский выразил соболезнования семьям и родственникам погибших и потребовал сделать самые серьезные, жесткие выводы. «К гибели людей, к сожалению, в очередной раз привело халатное отношение», — подчеркнул глава региона.

Несмотря на официальное закрытие сезона и плохие погодные условия, погибшие и пострадавшие вышли на воду без спасательных жилетов. На водоеме была сильная волна, лодка с людьми перевернулась. На помощь им отправилось второе плавательное средство, в котором находилось два человека. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились в сторону берега. В 100 метрах от берега вторая лодка не выдержала перегруз и волну и перевернулась. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до спасительной земли.

Борис Дубровский дал поручение социальному блоку правительства, главе Челябинска Евгению Тефтелеву и главе Карабаша Олегу Буданову оказать необходимую помощь семьям погибших.

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