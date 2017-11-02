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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Четыре водолазные группы ищут людей после ЧП на озере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Четыре водолазные группы и беспилотная летательная техника ищут людей из двух лодок, перевернувшихся на Аргазинском водохранилище в среду в Челябинской области; по предварительным данным, неизвестна судьба четырех человек, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону.

«Сегодня на акватории водохранилища сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Судьба еще 4 пострадавших пока не известна. Для поиска оставшихся пассажиров судна увеличена группировка сил. Приступили к работе 4 водолазные группы от поисково-спасательной службы области и специализированной пожарно-спасательной части», — говорится в сообщении.

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Кроме того, задействованы беспилотные летательные аппараты, также готовы к реагированию аэромобильные группировки ГУМЧС России и Уральского учебного спасательного центра, уточняется в сообщении.

Пресс-центр добавляет, что решается вопрос о дополнительном привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Группировка, находящаяся на месте происшествия усилена сотрудниками полиции и волонтерами, обследуется береговая линия и акватория водоема, всего на ликвидацию последствий ЧП привлечено 118 человек, 37 единиц техники и 9 плавательных средств, сообщает пресс-центр.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 (мск) 1 ноября в ЦУКС от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение о том, что на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек (детей нет). Спастись смогли два человека.

ГУМЧС России по региону уточняло, что в условиях достаточно сильной волны лодка перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем люди (2 человека) направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, вторая лодка не выдержала перегруза и волну, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.

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