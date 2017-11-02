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10:37 (мск), источник: Новости Перми

Из Бахрейна в Россию депортировали двух работорговок

Пять лет женщины в составе организованной группы вербовали молодых девушек в Удмуртии, Прикамье и Челябинской области, а затем переправляли их в Бахрейн с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Преступную деятельность работорговки вели с 2011 по 2016 год. Обещая работу за границей, они вывозили девушек в Бахрейн. Там жертв встречали другие члены преступной группы, изымали у них паспорта и незаконно удерживали за границей, заставляя под угрозой физической расправы заниматься проституцией.
В ноябре 2016 года СУ СКР по Удмуртской Республике в отношении фигуранток было возбуждено уголовное дело. После объявления их в международный розыск по каналам Интерпола в августе 2017 года местонахождение обвиняемых было установлено в Бахрейне, где они и были задержаны. По согласованию с компетентными органами Бахрейна принято решение о депортации задержанных женщин в возрасте 28 и 32 лет в Россию.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127.1 «Торговля людьми с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей».

Напомним, летом 2017 года за аналогичное преступление уже была осуждена 42-летняя женщина. Участники созданной ею преступной группы также вербовали девушек на «достойную работу за границей», а в действительности переправляли в Бахрейн, где заставляли заниматься проституцией. Преступная деятельность велась с начала 2013 года до марта 2016. Всего за время своего существования участники банды завербовали и продали 23 женщины.

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