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10:39 (мск), источник: Вести Иркутск

Провалилась под лёд женщина в Киренске

В Киренске под лёд провалилась женщина. Происшествие, чуть не ставшее трагедией, запечатлел регистратор припаркованного поблизости автомобиля.

Источник: Вести Иркутск

На кадрах видно, как люди один за одним идут по импровизированной переправе через едва застывшую реку Лену. Хотя есть табличка, предупреждающая об опасности. Крадучись проходит по тонкому льду местная жительница — и проваливается. Никакой реакции от очевидцев. Повезло, что рядом дежурили сотрудники МЧС. Они не без труда вытащили женщину из воды. Спасатели напоминают — в регионе пока не оборудовали безопасные переправы, переход по тонкому льду может стать последним.

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