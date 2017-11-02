Провалилась под лёд женщина в Киренске

На кадрах видно, как люди один за одним идут по импровизированной переправе через едва застывшую реку Лену. Хотя есть табличка, предупреждающая об опасности. Крадучись проходит по тонкому льду местная жительница — и проваливается. Никакой реакции от очевидцев. Повезло, что рядом дежурили сотрудники МЧС. Они не без труда вытащили женщину из воды. Спасатели напоминают — в регионе пока не оборудовали безопасные переправы, переход по тонкому льду может стать последним.