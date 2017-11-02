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10:38 (мск), источник: РИА Крым

В Одессе перекрыли канал поставки марихуаны в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Одессе сотрудники полиции совместно с украинской «прокуратурой Крыма» перекрыли канал поставки марихуаны на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба «прокуратуры АРК».

Во время обыска дома жителя Одессы правоохранители обнаружили факт изготовления и хранения наркотиков с целью сбыта в Крым.

«Была изъята большая партия измельченного наркотического вещества растительного происхождения, общей массой порядка четырех килограмм и зеленые кусты. Решается вопрос о задержании лица, совершившего преступление», — сообщили в ведомстве.

В Одессе перекрыли канал поставки марихуаны в Крым.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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