В Одессе перекрыли канал поставки марихуаны в Крым.

Во время обыска дома жителя Одессы правоохранители обнаружили факт изготовления и хранения наркотиков с целью сбыта в Крым.

«Была изъята большая партия измельченного наркотического вещества растительного происхождения, общей массой порядка четырех килограмм и зеленые кусты. Решается вопрос о задержании лица, совершившего преступление», — сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.