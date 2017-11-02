Что известно об убийстве преподавателя студентом в московском колледже?

Источник: РИА "Новости"

В колледже на западе Москвы найдены убитыми два человека: студент и преподаватель.

1 ноября в Москве на Гвардейской улице в учебном заведении «Западный комплекс непрерывного образования» (Политехнический колледж № 42) студент 3-го курса Андрей Емельянников повздорил с преподавателем ОБЖ Сергеем Даниловым и нанес ему несколько ударов ножом в шею. От полученных травм 44-летний преподаватель скончался. А студент, сделав селфи с убитым, опубликовал фото на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после чего покончил с собой.

По факту убийства преподавателя и учащегося в управлении Следственного комитета (СКР) по Москве было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Из-за чего произошел конфликт?

Данилов был назначен куратором группы Емельянникова с сентября этого года. Как сообщает телеграм-канал Mash, юноша две недели не посещал занятия, а когда пришел в колледж, педагог пригрозил ему отчислением за прогулы.

Что известно о нападавшем?

Емельянникову было 18 лет. Судя по его странице в социальной сети, он активно играл в компьютерные игры, слушал рок музыку. По словам его отца, он был абсолютно уравновешенным человеком.

Студенты колледжа говорят, что Андрей был замкнут, и у него был непростой характер. «Не сказать, что он был конфликтным человеком, просто он мало с кем общался. Он не искал общения», — отметил студент колледжа Данила Кожуховский, которого цитирует «Мир24».

Что известно о преподавателе?

Данилов — бывший военный, служил в войсковой части ВВС, дислоцировавшейся в поселке Рублево. В 2009 часть попала под оптимизацию, многих офицеров тогда сократили. Данилов нашел работу преподавателя ОБЖ в колледже. Преподавал ОБЖ и занимался патриотическим воспитанием, на каникулах возил студентов по частям, показывал ученикам армейский быт.