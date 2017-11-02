Под Калининградом у банка украли забор

На след подозреваемых все же выйти удалось — ими оказались жители близлежащего поселка 24 и 27 лет. Их уже задержали. Ранее оба мужчины в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Теперь предстоит выяснить судьбу забора. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА Бесспорно RU в УМВД по Калининградской области.