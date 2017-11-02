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11:44 (мск), источник: КалининградLive

Под Калининградом у банка украли забор

В Калининградской области в Зеленоградске неизвестные украли более 230 метров металлического забора с территории банковского учреждения.

Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

На след подозреваемых все же выйти удалось — ими оказались жители близлежащего поселка 24 и 27 лет. Их уже задержали. Ранее оба мужчины в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Теперь предстоит выяснить судьбу забора. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА Бесспорно RU в УМВД по Калининградской области.

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