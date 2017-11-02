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11:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пешеход пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове

33-летний пешеход пострадал в результате ДТП с иномаркой в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 1 ноября около 19.00 на улице Нариманова.

Автомобиль Kia Ceed сбил мужчину, по предварительным данным, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.

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