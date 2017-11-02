Пешеход пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове
33-летний пешеход пострадал в результате ДТП с иномаркой в донской столице.
33-летний пешеход пострадал в результате ДТП с иномаркой в донской столице.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 1 ноября около 19.00 на улице Нариманова.
Автомобиль Kia Ceed сбил мужчину, по предварительным данным, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте.
В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.
По факту инцидента проводится проверка.