Пешеход пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 1 ноября около 19.00 на улице Нариманова.

Автомобиль Kia Ceed сбил мужчину, по предварительным данным, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.