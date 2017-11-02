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11:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане школьница на перемене получила перелом позвоночника

В Тукаевском районе Татарстана ученица 7-го класса на перемене получила перелом позвоночника в ходе конфликта с учениками, сообщает прокуратура РТ.

По данному факту была проведена проверка. Установлено, что инцидент произошел 10 октября в поселке Круглое Поле. Девочка получила травму позвоночника в ходе конфликта с учениками.

 — На следующий день администрация школы провела расследование несчастного случая. Однако администрацией не были приняты надлежащие меры по оказанию пострадавшей первой доврачебной помощи, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, об инциденте не было сообщено родителям пострадавшей.

 — По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес и. о. руководителя Исполнительного комитета Тукаевского района представление с требований об устранении нарушений закона. В акте реагирования также постановлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Также объявлен выговор классному руководителю и исполняющему обязанности директора школы.

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