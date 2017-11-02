Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Сын главы МВД Украины сделал заявление о своем задержании
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:58 (мск), источник: АиФ Калининград

У калининградца на границе с Литвой изъяли 4 тысячи долларов

Калининградец забыл задекларировать валюту и был задержан на границе с Литвой.

Мужчина планировал пересечь госграницу по пешеходному переходу. Во время досмотра таможенники обнаружили у него 9380 евро и 180 000 российских рублей. Денежные купюры не были задекларированы.

«Но по действующему законодательству при перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит обязательному письменному декларированию», — объяснили в пресс-службе областной таможни.

«Лишние» деньги — порядка 4 тысяч долларов — изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Все дело в яйце. 5 необычных рецептов омлета
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь