У калининградца на границе с Литвой изъяли 4 тысячи долларов
Калининградец забыл задекларировать валюту и был задержан на границе с Литвой.
Калининградец забыл задекларировать валюту и был задержан на границе с Литвой.
Мужчина планировал пересечь госграницу по пешеходному переходу. Во время досмотра таможенники обнаружили у него 9380 евро и 180 000 российских рублей. Денежные купюры не были задекларированы.
«Но по действующему законодательству при перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит обязательному письменному декларированию», — объяснили в
«Лишние» деньги — порядка 4 тысяч долларов — изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении.