На южном берегу Байкала продолжают гибнуть нерпы. Местные жители боятся заражения воды

Источник: Вести Иркутск

Каждое утро у жителей села Маритуй начинается с осмотра побережья. Населённый пункт находится на Байкале. В последние полторы недели они регулярно находят на берегу неприятные сюрпризы. Волны выбрасывают на камни тела погибших животных. Накануне сюда прибило три туши.

Водозабор находится здесь же. Поэтому селяне опасаются, что из-за массовой гибели животных вода станет не пригодной для употребления в пищу. Угрозу несут разлагающиеся тела. Их начали объедать птицы и дикие животные.

— Воду прямо с Байкала берём. Здесь чистая была. А сейчас не знаю, как брать воду. И как будем зимой. Если их не уберут. Мы прямо там берём воду. Вон на том месте, где вторая нерпа лежит, — говорит житель села Маритуй Александр Шевцов.

Разбросанные волнами трупы нерп местные жители находят по всей южной оконечности Байкала. Катер «Заповедного Прибайкалья» обследует побережье озера в районе Кругобайкальской железной дороги. Трупы лежат на расстоянии 100−200 метров друг от друга. Каждый изучают эксперты.

— Организована проверка причин гибели нерпы в озере Байкал. В настоящее время специалистами изъяты пробы, — говорит прокурор Слюдянского района Василь Каримов.

Что стало причиной массовой гибели, пока неизвестно. Вскрытие показало — на берегу обнаружены тела только беременных самок. Тюлени умерли от остановки сердца, которое, возможно, было вызвано внутренним кровоизлиянием. При этом погибшие нерпы имеют толстый слой жира. Они явно не голодали. Вес некоторых достигает почти ста килограммов. Местные жители говорят — в последние годы численность нерпы увеличилась в разы. На озере у них нет естественных врагов.

— Не знаю, из-за чего она ни с того ни с сего начала дохнуть. Это нездоровый фактор. И не человеческий это фактор, что человек её, может, ловит и убивает, — говорит житель села Маритуй Сергей Сергеев.