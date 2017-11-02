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11:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пенсионер вытащил из кошелька горожанки 11 000

Пустое портмоне преступник вернул хозяйке.

Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Рождественского. Омичка оставила свой кошелек на столе, где складывала продукты в сумку. Когда она обнаружила пропажу и вернулась в магазин, администратор вернул ей оставленное портмоне, но без 11 000 рублей. По его словам, оставленную вещь омички, ему передал пожилой мужчина.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники нашли момент, где один из покупателей взял оставленный кошелек, отошел в сторону, достал содержимое и только потом отдал находку администратору.

Во время поквартирного обхода, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 61-летний местный житель, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он полностью признал.

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