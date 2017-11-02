В Омске пенсионер вытащил из кошелька горожанки 11 000

Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Рождественского. Омичка оставила свой кошелек на столе, где складывала продукты в сумку. Когда она обнаружила пропажу и вернулась в магазин, администратор вернул ей оставленное портмоне, но без 11 000 рублей. По его словам, оставленную вещь омички, ему передал пожилой мужчина.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники нашли момент, где один из покупателей взял оставленный кошелек, отошел в сторону, достал содержимое и только потом отдал находку администратору.