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15:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на двух школьников

(Город Казань KZN.RU, 2 ноября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на двух школьников.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, 1 ноября в 15.30 на пересечении ул. Кул Гали с ул. Фучика был совершен наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Ребенок в момент ДТП находился на дороге один. Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда школьник получил ушиб мягких тканей правого плечевого сустава.

В 15.30 на пересечении ул. Вишневского с ул. Лесгафта был совершен наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей ягодичной области.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843)5−333−819, 5−333−848.

По данным ГИБДД, всего за сутки в городе было зарегистрировано 186 ДТП.

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