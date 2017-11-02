ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на двух школьников

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, 1 ноября в 15.30 на пересечении ул. Кул Гали с ул. Фучика был совершен наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Ребенок в момент ДТП находился на дороге один. Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда школьник получил ушиб мягких тканей правого плечевого сустава.

В 15.30 на пересечении ул. Вишневского с ул. Лесгафта был совершен наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей ягодичной области.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843)5−333−819, 5−333−848.