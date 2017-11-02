В Самаре автобус № 50 сбил насмерть пенсионера

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 62-летний водитель, управляя автобусом № 50 марки ЛИАЗ, двигаясь со стороны улицы Ногина в направлении улицы Симферопольской, напротив дома № 24 «А» по улице Сергея Лазо сбил 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, от удара пенсионер отлетел на несколько метров. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы, с которыми его увезли в больницу, где он, к сожалению, впоследствии скончался.

Согласно результатам проведенной экспертизы, водитель автобуса находился в трезвом состоянии. По словам мужчины, он не заметил пешехода, потому что его ослепили фары встречного транспортного средства.