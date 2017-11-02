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12:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре автобус № 50 сбил насмерть пенсионера

В среду, 1 ноября, примерно в 17:40 на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в Красноглинском районе Самары произошло смертельное ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 62-летний водитель, управляя автобусом № 50 марки ЛИАЗ, двигаясь со стороны улицы Ногина в направлении улицы Симферопольской, напротив дома № 24 «А» по улице Сергея Лазо сбил 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, от удара пенсионер отлетел на несколько метров. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы, с которыми его увезли в больницу, где он, к сожалению, впоследствии скончался.

Согласно результатам проведенной экспертизы, водитель автобуса находился в трезвом состоянии. По словам мужчины, он не заметил пешехода, потому что его ослепили фары встречного транспортного средства.

В настоящее время по факту ДТП полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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