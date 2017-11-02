Европу может засыпать пеплом. Ученые предупредили об опасности извержения вулкана Баурдарбунга

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Геологи отмечают, что извержение вулкана неизбежно после цикла землетрясений в данной местности. Также они предостерегают, что последствия будут значительными: извержение поднимет в воздух облако пепла, способное охватить всю Европу. Во многих городах может серьезно ухудшиться видимость, а также качество воздуха.

Геофизик из Университета Исландии Пол Эйнарссон сравнил Баурдарбунга с другим исландским вулканом — Эйяфьядлайёкюдль, который извергался в марте 2010 года. Он отметил, что Европа может столкнуться с ситуацией 2010-го, когда вместе с извержением в воздух попало большое количество пепла.

Между тем метеорологическое агентство пока никаких предупреждений касательно активности Баурдарбунга не объявляло.