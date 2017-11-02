Прокуратура требует отправить протаранившего кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге на лечение
Мужчина признан невменяемым.
Мужчина признан невменяемым.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, протаранившего в начале сентября 2017 года фасад киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, направлено в суд. Ранее мужчина был признан невменяемым, в связи с чем прокуратура требует направить его на лечение в психиатрическом стационаре, сообщила в четверг
«Прокуратура Свердловской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении жителя Свердловской области принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Находящийся в муниципальной собственности киноконцертный комплекс «Космос» загорелся в Екатеринбурге 4 сентября. Из здания спасли пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входные двери кинотеатра.
По факту ЧП расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Полицейские задержали злоумышленника в тот же день. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на два месяца.