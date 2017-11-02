Прокуратура требует отправить протаранившего кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, протаранившего в начале сентября 2017 года фасад киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, направлено в суд. Ранее мужчина был признан невменяемым, в связи с чем прокуратура требует направить его на лечение в психиатрическом стационаре, сообщила в четверг пресс-служба областного надзорного ведомства.

«Прокуратура Свердловской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении жителя Свердловской области принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Находящийся в муниципальной собственности киноконцертный комплекс «Космос» загорелся в Екатеринбурге 4 сентября. Из здания спасли пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входные двери кинотеатра.