В Омске студент СибГУФКа проткнул ногу, перелезая через забор

Инцидент произошел на территории студенческого города СибГУФК. С недавних пор руководство университета закрыло дополнительные ворота, через которые много лет проходили студенты. Новшества ввели в связи антитеррористической безопасностью, однако не все с ними свыклись. Привыкшие к короткому пути, студенты не хотели огибать забор и идти до другой калитки, поэтому стали перелезать забор.

Попытка очередного студента штурмовать ограждение закончилась печально — юноша проткнул ногу.

Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, крови было много, а повреждение серьезное. Пострадавшему пришлось вызвать «скорую помощь», также прибыли и полицейские.

«Лучше обойдите. Я даже не почувствовал, как это произошло. Мог остаться без ноги, но все миновало!», — рассказал пострадавший парень в соцсети.

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