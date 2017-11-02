В Омске студент СибГУФКа проткнул ногу, перелезая через забор
Парень пояснил, что лез через забор, чтобы не обходить.
Парень пояснил, что лез через забор, чтобы не обходить.
Инцидент произошел на территории студенческого города СибГУФК. С недавних пор руководство университета закрыло дополнительные ворота, через которые много лет проходили студенты. Новшества ввели в связи антитеррористической безопасностью, однако не все с ними свыклись. Привыкшие к короткому пути, студенты не хотели огибать забор и идти до другой калитки, поэтому стали перелезать забор.
Попытка очередного студента штурмовать ограждение закончилась печально — юноша проткнул ногу.
Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, крови было много, а повреждение серьезное. Пострадавшему пришлось вызвать «скорую помощь», также прибыли и полицейские.
«Лучше обойдите. Я даже не почувствовал, как это произошло. Мог остаться без ноги, но все миновало!», — рассказал пострадавший парень в соцсети.
Горожане осудили парня, считая, что травмы можно было избежать, пройдя лишние сотни метров.