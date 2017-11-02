В Омске на тротуар упал фонарный столб
Электропровода лежат прямо на дороге.
Электропровода лежат прямо на дороге.
Сегодня утром, 2 ноября в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о том, что на улице Олимпийская, в поселке Чкаловский фонарный столб упал на пешеходную дорожку.
На фотографии видно, что конструкция полностью перегородила проход пешеходам. Часть оборванных проводов лежит прямо на дороге, а некоторые еще остались закреплены. Отметим, что столб сломался почти у самого основания.
Пострадавших от падения нет, но теперь у пешеходов возникаю трудности во время прохода на данном участке дороги.