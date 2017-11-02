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11:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на тротуар упал фонарный столб

Электропровода лежат прямо на дороге.

Сегодня утром, 2 ноября в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о том, что на улице Олимпийская, в поселке Чкаловский фонарный столб упал на пешеходную дорожку.

На фотографии видно, что конструкция полностью перегородила проход пешеходам. Часть оборванных проводов лежит прямо на дороге, а некоторые еще остались закреплены. Отметим, что столб сломался почти у самого основания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавших от падения нет, но теперь у пешеходов возникаю трудности во время прохода на данном участке дороги.

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