В Омске на тротуар упал фонарный столб

Сегодня утром, 2 ноября в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о том, что на улице Олимпийская, в поселке Чкаловский фонарный столб упал на пешеходную дорожку.

На фотографии видно, что конструкция полностью перегородила проход пешеходам. Часть оборванных проводов лежит прямо на дороге, а некоторые еще остались закреплены. Отметим, что столб сломался почти у самого основания.

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