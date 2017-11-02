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11:44 (мск), источник: РИА Крым

В снежном плену: в горах Крыма застрял автобус с 18 пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели освободил из снежного плена микроавтобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК, инцидент произошел 1 ноября на горной дороге в районе Чатыр-Дага, на подъеме от села Мраморное.

В застрявшем в снегу автобусе Mercedes Sprinter находились 18 пассажиров, в том числе, пятеро детей. Людей на служебных автомобилях эвакуировали в село Заречное, после чего с помощью такелажного оборудования и лебедки отбуксировали автобус на дорогу. Медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась.

По словам спасателей, работы по эвакуации людей осложнялись из-за сильного снегопада, тумана и штормового ветра.

В МЧС добавили, что с начала года спасатели «Крым-СПАС» 188 раз выезжали для оказания помощи автомобилистам, в результате которых удалось спасти 230 человек.

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