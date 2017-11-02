В снежном плену: в горах Крыма застрял автобус с 18 пассажирами
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели освободил из снежного плена микроавтобус с пассажирами. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Спасатели освободил из снежного плена микроавтобус с пассажирами. Как сообщили в
В застрявшем в снегу автобусе Mercedes Sprinter находились 18 пассажиров, в том числе, пятеро детей. Людей на служебных автомобилях эвакуировали в село Заречное, после чего с помощью такелажного оборудования и лебедки отбуксировали автобус на дорогу. Медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась.
По словам спасателей, работы по эвакуации людей осложнялись
В МЧС добавили, что с начала года спасатели «Крым-СПАС» 188 раз выезжали для оказания помощи автомобилистам, в результате которых удалось спасти 230 человек.