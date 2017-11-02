Осторожно, недоросли на дорогах: последствия ДТП под Кишиневом
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Трое подростков доставлены с серьезными травмами в больницу после крутого ДТП в поселке Ватра, сообщили журналистам в четверг в кишиневской полиции.
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Трое подростков доставлены с серьезными травмами в больницу после крутого ДТП в поселке Ватра, сообщили журналистам в четверг в кишиневской полиции.
Молодые люди, которым исполнилось 15 и 16 лет, угнали автомобиль и на большой скорости разъезжали на нем по улицам поселка.
Не справившись в
Автомобиль восстановлению не подлежит. От сильнейшего удара он повредил моторный отсек и потерял лобовое стекло.
Молодые люди переломали руки и ноги, они также получили