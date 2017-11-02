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11:35 (мск), источник: Sputnik.md

Осторожно, недоросли на дорогах: последствия ДТП под Кишиневом

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Трое подростков доставлены с серьезными травмами в больницу после крутого ДТП в поселке Ватра, сообщили журналистам в четверг в кишиневской полиции.

Источник: Sputnik.md

Молодые люди, которым исполнилось 15 и 16 лет, угнали автомобиль и на большой скорости разъезжали на нем по улицам поселка.

Не справившись в какой-то момент с управлением, подростки вылетели с трассы и врезались в дерево.

Автомобиль восстановлению не подлежит. От сильнейшего удара он повредил моторный отсек и потерял лобовое стекло.

Молодые люди переломали руки и ноги, они также получили черепно-мозговые травмы.

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