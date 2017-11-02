Осторожно, недоросли на дорогах: последствия ДТП под Кишиневом

Источник: Sputnik.md

Молодые люди, которым исполнилось 15 и 16 лет, угнали автомобиль и на большой скорости разъезжали на нем по улицам поселка.

Не справившись в какой-то момент с управлением, подростки вылетели с трассы и врезались в дерево.

Автомобиль восстановлению не подлежит. От сильнейшего удара он повредил моторный отсек и потерял лобовое стекло.