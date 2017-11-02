Громкий процесс по убийству судьи начался в Кокшетау

«Сегодня с участием присяжных заседателей началось главное судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве бывшего председателя Акмолинской коллегии по уголовным делам Бердыгуловой. Процесс проходит в закрытом режиме», — проинформировали в ведомстве.
Подозреваемый ходатайствовал, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Убийство 46-летней Жанны Бердыгуловой произошло 12 июня. Женщина получила новое назначение в родном городе — Алматы и собиралась переезжать. По версии следствия, 33-летний житель Кокшетау пришел к судье по объявлению о продаже мебели и решил убить ее. Он задушил женщину, похитил личное имущество и служебное удостоверение судьи.
Подозреваемый был ранее судим за убийство.