Громкий процесс по убийству судьи начался в Кокшетау

«Сегодня с участием присяжных заседателей началось главное судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве бывшего председателя Акмолинской коллегии по уголовным делам Бердыгуловой. Процесс проходит в закрытом режиме», — проинформировали в ведомстве.

Убийство 46-летней Жанны Бердыгуловой произошло 12 июня. Женщина получила новое назначение в родном городе — Алматы и собиралась переезжать. По версии следствия, 33-летний житель Кокшетау пришел к судье по объявлению о продаже мебели и решил убить ее. Он задушил женщину, похитил личное имущество и служебное удостоверение судьи.