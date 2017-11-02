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12:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мужчина ушел из зимовья в лесу Братского района и пропал

В Братском районе разыскивают мужчину, который 1 октября 2017 года ушел из зимовья, расположенного в 10−12 км от поселка Харанжино, и пропал. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: 38.мвд.рф

Приметы 49-летнего Дмитрия Черных: на вид 50−55 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы светлые вьющиеся, глаза голубые, лоб высокий, имеются теменные и лобные залысины, нос большой с горбинкой, приплюснут, большой подбородок, зубы практически отсутствуют.

Был одет: серо-коричневый свитер, куртка джинсовая без рукавов, пуховик тёмно-коричневого цвета на молнии, чёрные брюки и кроссовки белого цвета. Особые приметы: отсутствуют по четыре пальца на обеих руках.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Черных Дмитрия Дмитриевича, просят обратиться в отдел полиции № 5 по адресу: г. Вихоревка, ул. Октябрьская, 13, либо по телефонам: в городе Вихоревке 8 (3953) 40−55−41 дежурная часть, 8−950−117−41−71 или 02.

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