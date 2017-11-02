Мужчина ушел из зимовья в лесу Братского района и пропал
В Братском районе разыскивают мужчину, который 1 октября 2017 года ушел из зимовья, расположенного в 10−12 км от поселка Харанжино, и пропал. Об этом 2 ноября сообщила
В Братском районе разыскивают мужчину, который 1 октября 2017 года ушел из зимовья, расположенного в 10−12 км от поселка Харанжино, и пропал. Об этом 2 ноября сообщила
Приметы 49-летнего Дмитрия Черных: на вид 50−55 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы светлые вьющиеся, глаза голубые, лоб высокий, имеются теменные и лобные залысины, нос большой с горбинкой, приплюснут, большой подбородок, зубы практически отсутствуют.
Был одет:
Граждан,