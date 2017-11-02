Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Россиянин подал в суд на «Аэрофлот» из-за шуршащих оберток
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Бомж-домушник ограбил 79-летнюю челябинскую пенсионерку

Всего сутки потребовалось челябинским полицейским, чтобы раскрыть дерзкую кражу из квартиры 79-летней пенсионерки с улицы Карпенко в Тракторозаводском районе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс- информ» в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску, в ночь с 31 октября на первое ноября 2017 года неизвестный проник через окно в квартиру, расположенную на первом этаже дома, откуда тайно похитил золотые сережки и деньги в сумме семи тысяч рублей.

Уже на следующий день по подозрению в совершении квартирной кражи был задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических средств 40-летний мужчина без определенного места жительства.

В отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Бомжу-рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. До суда подозреваемый заключен под стражу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Климов: Просто повезло с погодой. Никто не договаривался с предприятиями о сокращении выбросов к приезду президентов
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь