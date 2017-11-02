Бомж-домушник ограбил 79-летнюю челябинскую пенсионерку

Как сообщили агентству «Урал-пресс- информ» в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску, в ночь с 31 октября на первое ноября 2017 года неизвестный проник через окно в квартиру, расположенную на первом этаже дома, откуда тайно похитил золотые сережки и деньги в сумме семи тысяч рублей.

Уже на следующий день по подозрению в совершении квартирной кражи был задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических средств 40-летний мужчина без определенного места жительства.

В отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по факту кражи.