В Крыму из-за диверсий усилили охрану газотранспортной системы

Источник: РИА "Новости"

«Вводится повышенная охрана объектов. Мы занимаемся и уже в этом направлении работаем. Речь идет об усилении мер охраны», — сказал Тарасов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к вечеру, подача газа в населенные пункты на Южном берегу Крыма, прерванная из-за диверсий, возобновлена.