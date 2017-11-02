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11:55 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму из-за диверсий усилили охрану газотранспортной системы

ЯЛТА, 2 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму из-за диверсий на газопроводах усилена охрана газотранспортной системы, сообщил РИА Новости глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

Источник: РИА "Новости"

«Вводится повышенная охрана объектов. Мы занимаемся и уже в этом направлении работаем. Речь идет об усилении мер охраны», — сказал Тарасов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к вечеру, подача газа в населенные пункты на Южном берегу Крыма, прерванная из-за диверсий, возобновлена.

Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.

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