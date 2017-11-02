Часть Новокуйбышевска осталась без света из-за непогоды
Проблемы наблюдались как в домах, так и с уличным освещением.
Проблемы наблюдались как в домах, так и с уличным освещением.
1 ноября, в Новокуйбышевске в связи с погодными условиями, некоторые населённые пункты города остались без света. Ближе к вечеру на улице разбушевался сильный ветер. Жители Южного посёлка жалуются, что невозможно было выйти на улицу, так как было темно и все фонари были отключены. Также жители Заводского посёлка жалуются на то, что весь вечер в домах свет то включался, то выключался.
— В южном посёлке отключили свет, на улицу не возможно было выйти. В посёлке находятся гаражи через которые страшно идти по темноте! А ведь через эти самые гаражи ходят дети! — возмущается житель посёлка.
Соседняя Самара пострадала от стихии гораздо больше — там зафиксированы падения автобусных остановок, рекламным щитов и деревьев на машины. В Новокуйбышевске пока такая информация не поступала.