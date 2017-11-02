Часть Новокуйбышевска осталась без света из-за непогоды

1 ноября, в Новокуйбышевске в связи с погодными условиями, некоторые населённые пункты города остались без света. Ближе к вечеру на улице разбушевался сильный ветер. Жители Южного посёлка жалуются, что невозможно было выйти на улицу, так как было темно и все фонари были отключены. Также жители Заводского посёлка жалуются на то, что весь вечер в домах свет то включался, то выключался.